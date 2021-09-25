Моди призвал мировых производителей вакцин работать в Индии

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Индийский премьер-министр Нарендра Моди во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал производителей вакцин всего мира работать в Индии.
Моди призвал мировых производителей вакцин работать в Индии
  • РИА Новости

«Сегодня я приглашаю всех производителей вакцин со всего мира делать вакцины в Индии», — цитирует его ТАСС.

Моди добавил, что Индия, как крупнейший производитель вакцин, понимает свою ответственность и возобновила экспорт вакцин против COVID-19.

В июле сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India начнут производство российской вакцины от коронавируса на предприятиях компании в сентябре.

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