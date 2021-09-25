Лавров отметил важность развития сотрудничества России и ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем отметил важность укрепления центральной роли организации на мировой арене, а также развития сотрудничества России и ООН.

«С обеих сторон подчёркнута важность дальнейшего укрепления центральной роли ООН на мировой арене и подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодного сотрудничества России со всемирной организацией», — сообщили в МИД России по итогам встречи Лаврова и Гутерреша на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, стороны обсудили широкий круг актуальных международных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на востоке Украины, в Сирии и Ливии.

Ранее стало известно, что Лавров провёл на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.