Индия и США договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом
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«Лидеры подтвердили, что Соединённые Штаты и Индия объединяются в совместной борьбе с глобальным терроризмом, предпримут согласованные действия против всех террористических групп, включая группы, запрещённые Комитетом по санкциям резолюции 1267 Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Отмечается, что Байден и Моди осудили трансграничный терроризм и призвали привлечь к ответственности виновных в нападении на город Мумбаи 26 ноября 2008 года.
Ранее стало известно, что лидеры Австралии, Индии, США и Японии договорились сотрудничать в киберсфере.