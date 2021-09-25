Блинкен приветствовал освобождение канадцев китайскими властями
«Приветствуем решение властей КНР освободить канадских граждан Спэйвора и Коврига после более чем двух с половиной лет произвольного задержания», — сообщается на сайте Госдепа США.
Блинкен от лица американского правительства и международного сообщества выразил радость в связи с тем, что они возвращаются домой.
В декабре 2018 года СМИ объявили, что гражданин Канады Майкл Спэйвор пропал в Китае. В тот же период сообщалось, что бывший канадский дипломат Майкл Ковриг был задержан в ходе своего визита в Пекин.
Канада и США неоднократно призывали Китай освободить задержанных канадцев.
25 сентября текущего года стало известно, что задержанные китайской стороной в 2018 году канадцы вылетели домой.