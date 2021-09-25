Блинкен приветствовал освобождение канадцев китайскими властями

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил приветствие решению властей КНР об освобождении канадских граждан Майкла Спэйвора и Майкла Коврига.

«Приветствуем решение властей КНР освободить канадских граждан Спэйвора и Коврига после более чем двух с половиной лет произвольного задержания», — сообщается на сайте Госдепа США.

Блинкен от лица американского правительства и международного сообщества выразил радость в связи с тем, что они возвращаются домой.

В декабре 2018 года СМИ объявили, что гражданин Канады Майкл Спэйвор пропал в Китае. В тот же период сообщалось, что бывший канадский дипломат Майкл Ковриг был задержан в ходе своего визита в Пекин.

Канада и США неоднократно призывали Китай освободить задержанных канадцев.

25 сентября текущего года стало известно, что задержанные китайской стороной в 2018 году канадцы вылетели домой

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