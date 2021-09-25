Задержанные ранее в Китае канадцы Ковриг и Спэйвор вылетели в Канаду

Задержанные китайской стороной в 2018 году канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор вылетели домой. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Рейс Спавора и Коврига вылетел из Китая (в Канаду. — RT)», — информирует телеканал CBC News со ссылкой на заявление Трюдо.

Отмечается, что их сопровождает посол Канады в Китае Доминик Бартон.

В декабре 2018 года СМИ объявили, что гражданин Канады Майкл Спэйвор пропал в Китае.

В тот же период сообщалось, что бывший канадский дипломат Майкл Ковриг был задержан в ходе своего визита в Пекин.

Канада и США неоднократно призывали Китай освободить задержанных канадцев.