Задержанные ранее в Китае канадцы Ковриг и Спэйвор вылетели в Канаду
- © AP
«Рейс Спавора и Коврига вылетел из Китая (в Канаду. — RT)», — информирует телеканал CBC News со ссылкой на заявление Трюдо.
Отмечается, что их сопровождает посол Канады в Китае Доминик Бартон.
В декабре 2018 года СМИ объявили, что гражданин Канады Майкл Спэйвор пропал в Китае.
В тот же период сообщалось, что бывший канадский дипломат Майкл Ковриг был задержан в ходе своего визита в Пекин.
Канада и США неоднократно призывали Китай освободить задержанных канадцев.