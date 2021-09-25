Лавров провёл встречу с председателем президентского совета Ливии
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«Констатирована необходимость консолидации международной поддержки переходным ливийским властям», — сообщает пресс-служба российского ведомства.
Отмечается, что со стороны России подтверждена необходимость достижения общеливийского консенсуса по ключевым пунктам национальной повестки дня с целью сохранения единства и территориального суверенитета Ливии.
Ранее Лавров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с делегацией стран Персидского залива ближневосточную проблематику.