Лавров провёл встречу с председателем президентского совета Ливии

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Глава российского МИД Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи важность консолидации международной помощи стране.
Лавров провёл встречу с председателем президентского совета Ливии
  • © МИД России

«Констатирована необходимость консолидации международной поддержки переходным ливийским властям», — сообщает пресс-служба российского ведомства.

Отмечается, что со стороны России подтверждена необходимость достижения общеливийского консенсуса по ключевым пунктам национальной повестки дня с целью сохранения единства и территориального суверенитета Ливии.

Ранее Лавров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с делегацией стран Персидского залива ближневосточную проблематику.

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