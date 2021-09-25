Лавров обсудил с делегацией стран Персидского залива ближневосточную проблематику
- © МИД России
«Состоялся углублённый обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике, а также по обновлённой российской концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива», — сообщает пресс-служба российского международного ведомства.
В ходе встречи стороны отметили необходимость укрепления координации между Россией и странами — участницами ССАГПЗ в целях недопущения эскалации напряжённости в этом регионе.
Министр добавил, что многовекторные связи России с членами данной региональной организации будут «успешно развиваться на благо народов наших стран».
Ранее Лавров на полях 76-й Генассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом бен Абдаллой Аль Саудом.