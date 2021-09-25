Лавров обсудил с делегацией стран Персидского залива ближневосточную проблематику

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с делегацией Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН обсудил вопросы коллективной безопасности в регионе.
Лавров обсудил с делегацией стран Персидского залива ближневосточную проблематику
  • © МИД России

«Состоялся углублённый обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике, а также по обновлённой российской концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива», — сообщает пресс-служба российского международного ведомства.

В ходе встречи стороны отметили необходимость укрепления координации между Россией и странами — участницами ССАГПЗ в целях недопущения эскалации напряжённости в этом регионе.

Министр добавил, что многовекторные связи России с членами данной региональной организации будут «успешно развиваться на благо народов наших стран».

Ранее Лавров на полях 76-й Генассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом бен Абдаллой Аль Саудом.

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