Лавров обсудил с делегацией стран Персидского залива ближневосточную проблематику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с делегацией Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН обсудил вопросы коллективной безопасности в регионе.

«Состоялся углублённый обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике, а также по обновлённой российской концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива», — сообщает пресс-служба российского международного ведомства.

В ходе встречи стороны отметили необходимость укрепления координации между Россией и странами — участницами ССАГПЗ в целях недопущения эскалации напряжённости в этом регионе.

Министр добавил, что многовекторные связи России с членами данной региональной организации будут «успешно развиваться на благо народов наших стран».

Ранее Лавров на полях 76-й Генассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом бен Абдаллой Аль Саудом.