Axios: в США обязали привиться от COVID-19 членов компаний — подрядчиков Белого дома

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В Белом доме ожидают, что миллионы работников компаний — подрядчиков американского правительства вакцинируются от коронавируса не позднее 8 декабря. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на аппарат американского правительства.
Axios: в США обязали привиться от COVID-19 членов компаний — подрядчиков Белого дома
  • Reuters

«Миллионы федеральных подрядчиков должны быть вакцинированы от коронавируса не позднее 8 декабря текущего года», — отмечается в материале.

Согласно новому требованию, любой невакцинированный подрядчик правительства США, нанятый на работу позднее 8 декабря, должен быть вакцинирован от COVID-19 к первому рабочему дню.

Ранее сообщалось, что число полностью вакцинированных от коронавируса граждан США достигло 181 млн.

Президент США Джо Байден заявил об одобрении плана по расширению масштабов вакцинации.

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