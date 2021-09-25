Axios: в США обязали привиться от COVID-19 членов компаний — подрядчиков Белого дома

В Белом доме ожидают, что миллионы работников компаний — подрядчиков американского правительства вакцинируются от коронавируса не позднее 8 декабря. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на аппарат американского правительства.

Reuters

«Миллионы федеральных подрядчиков должны быть вакцинированы от коронавируса не позднее 8 декабря текущего года», — отмечается в материале. Согласно новому требованию, любой невакцинированный подрядчик правительства США, нанятый на работу позднее 8 декабря, должен быть вакцинирован от COVID-19 к первому рабочему дню. Ранее сообщалось, что число полностью вакцинированных от коронавируса граждан США достигло 181 млн. Президент США Джо Байден заявил об одобрении плана по расширению масштабов вакцинации.