Axios: в США обязали привиться от COVID-19 членов компаний — подрядчиков Белого дома
- Reuters
«Миллионы федеральных подрядчиков должны быть вакцинированы от коронавируса не позднее 8 декабря текущего года», — отмечается в материале.
Согласно новому требованию, любой невакцинированный подрядчик правительства США, нанятый на работу позднее 8 декабря, должен быть вакцинирован от COVID-19 к первому рабочему дню.
Ранее сообщалось, что число полностью вакцинированных от коронавируса граждан США достигло 181 млн.
Президент США Джо Байден заявил об одобрении плана по расширению масштабов вакцинации.