Патрушев по телефону обсудил с Салливаном отношения России и США

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провёл по телефону переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Патрушев по телефону обсудил с Салливаном отношения России и США
  • Reuters

«Обсуждены вопросы, связанные с российско-американскими отношениями», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы аппарата Совбеза России.

Отмечается, что «при обсуждении региональной проблематики затронута ситуация в Афганистане».

«Подчёркнута важность продолжения диалога России и США по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности», — добавили в пресс-службе.

23 августа сообщалось, что Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию в Афганистане.

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