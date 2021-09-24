Патрушев по телефону обсудил с Салливаном отношения России и США

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провёл по телефону переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Reuters

«Обсуждены вопросы, связанные с российско-американскими отношениями», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы аппарата Совбеза России. Отмечается, что «при обсуждении региональной проблематики затронута ситуация в Афганистане». «Подчёркнута важность продолжения диалога России и США по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности», — добавили в пресс-службе. 23 августа сообщалось, что Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию в Афганистане.