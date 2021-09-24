Патрушев по телефону обсудил с Салливаном отношения России и США
- Reuters
«Обсуждены вопросы, связанные с российско-американскими отношениями», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы аппарата Совбеза России.
Отмечается, что «при обсуждении региональной проблематики затронута ситуация в Афганистане».
«Подчёркнута важность продолжения диалога России и США по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности», — добавили в пресс-службе.
23 августа сообщалось, что Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию в Афганистане.