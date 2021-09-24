В ПАСЕ заявили о готовности принимать привитых вакцинами делегатов

В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что готовы принимать всех участников делегаций, которые вакцинированы от коронавируса любым препаратом, одобренным на территории стран — членов ПАСЕ.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассамблеи.

«Официальные посетители на территории (комплекса. — RT) Совета Европы могут использовать все вакцины, лицензированные странами — членами организации, что, конечно же, включает вакцину «Спутник V», — заявили в ПАСЕ.

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что делегаты от России не поедут в Страсбург для участия в осенней сессии ПАСЕ в связи с попытками французских властей ограничить движение делегатов в городе из-за непризнания российской вакцины от коронавируса.