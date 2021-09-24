Россельхознадзор обсудил с турецкой стороной поставки плодоовощной продукции в Россию

Короткая ссылка
Россельхознадзор в формате видеоконференции провёл переговоры с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
Россельхознадзор обсудил с турецкой стороной поставки плодоовощной продукции в Россию
  • Pixabay

Отмечается, что стороны обсудили широкий круг тем, связанный с поставками плодоовощной продукции, семенного и посадочного материала из Турции в Россию.

«Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности продукции, предназначенной для экспорта в Россию», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре заявили, что направили турецкой стороне проект межведомственного соглашения о сотрудничестве в области пестицидов и агрохимикатов, по которому ожидают предложений и комментариев.

«По итогам мониторинга при ввозе растительной продукции в Россию Россельхознадзор обнаружил 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в 2021 году. Ещё одной темой диалога стал контроль за ГМО-продукцией. Российское ведомство сообщило, что заинтересовано в изучении турецкого законодательства, касающегося сферы генной модификации растений, а также в согласовании формы сертификата об отсутствии ГМО в семенах и посадочном материале, экспортируемых в Россию. Проект такого документа уже отправлен Россельхознадзором в Турцию», — рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре сообщили, что «главное управление продовольствия и контроля Турции сообщило, что внимательно относится к выполнению российских требований при экспорте растительной продукции и приложит все усилия для того, чтобы не допускать поставки небезопасных товаров».

«Также подчёркнуто, что в Турции запрещено использование ГМО-семян и выращивание ГМО-растений. Более детальную информацию о нормативном регулировании в области оборота ГМО турецкая сторона в короткий срок предоставит Россельхознадзору. Также в адрес российского ведомства будут направлены результаты расследований по каждому случаю выявления карантинных объектов и описание принятых по данным фактам мер», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что стороны договорились в ближайшее время провести дополнительные переговоры для обсуждения проекта соглашения по пестицидам и агрохимикатам.

В конце мая сообщалось, что Минсельхоз увеличил квоту ввоза в Россию томатов из Турции с 250 тыс. до 300 тыс. т. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить