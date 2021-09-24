Россельхознадзор обсудил с турецкой стороной поставки плодоовощной продукции в Россию

Россельхознадзор в формате видеоконференции провёл переговоры с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили широкий круг тем, связанный с поставками плодоовощной продукции, семенного и посадочного материала из Турции в Россию.

«Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности продукции, предназначенной для экспорта в Россию», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре заявили, что направили турецкой стороне проект межведомственного соглашения о сотрудничестве в области пестицидов и агрохимикатов, по которому ожидают предложений и комментариев.

«По итогам мониторинга при ввозе растительной продукции в Россию Россельхознадзор обнаружил 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в 2021 году. Ещё одной темой диалога стал контроль за ГМО-продукцией. Российское ведомство сообщило, что заинтересовано в изучении турецкого законодательства, касающегося сферы генной модификации растений, а также в согласовании формы сертификата об отсутствии ГМО в семенах и посадочном материале, экспортируемых в Россию. Проект такого документа уже отправлен Россельхознадзором в Турцию», — рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре сообщили, что «главное управление продовольствия и контроля Турции сообщило, что внимательно относится к выполнению российских требований при экспорте растительной продукции и приложит все усилия для того, чтобы не допускать поставки небезопасных товаров».

«Также подчёркнуто, что в Турции запрещено использование ГМО-семян и выращивание ГМО-растений. Более детальную информацию о нормативном регулировании в области оборота ГМО турецкая сторона в короткий срок предоставит Россельхознадзору. Также в адрес российского ведомства будут направлены результаты расследований по каждому случаю выявления карантинных объектов и описание принятых по данным фактам мер», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что стороны договорились в ближайшее время провести дополнительные переговоры для обсуждения проекта соглашения по пестицидам и агрохимикатам.

В конце мая сообщалось, что Минсельхоз увеличил квоту ввоза в Россию томатов из Турции с 250 тыс. до 300 тыс. т.