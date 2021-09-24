В МИД рассказали об итогах встречи в рамках диалога Россия — АСЕАН

В МИД России сообщили, что в формате видеоконференции состоялась первая встреча в рамках диалога Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) по вопросам, связанным с обеспечением безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), учреждённого в целях развития профильного совместного заявления лидеров России и стран ассоциации 2018 года.

«Сопредседателями стали заместитель министра иностранных дел Российской Федерации О.В. Сыромолотов и государственный секретарь Министерства почты и телекоммуникаций Королевства Камбоджа Сок Путхивутха», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «в состав российской делегации вошли представители МИД России, Минобороны России, Минюста России, Минцифры России, ФСО России, Следственного комитета Российской Федерации и аппарата Совета безопасности Российской Федерации, делегации государств — членов АСЕАН были представлены экспертами профильных министерств и ведомств».

«Повестка дня мероприятия включала вопросы взаимодействия России и государств — членов АСЕАН в сфере обеспечения безопасности ИКТ и самих ИКТ, в том числе на глобальных и региональных асеаноцентричных площадках. В ходе встречи эксперты провели обстоятельный обмен мнениями по тематике сотрудничества в области ИКТ-безопасности, включая взаимодействие в рамках инициированных Россией глобальных инициатив: Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021—2025 годов и спецкомитета по разработке под эгидой ООН универсальной международной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях, а также Международного союза электросвязи», — рассказали в МИД.

В министерстве заявили, что «российская сторона провела презентацию проекта рабочего плана реализации основных направлений практического межведомственного сотрудничества России и государств — членов АСЕАН по вопросам, связанным с обеспечением безопасности ИКТ, партнёры приветствовали данную инициативу».

«Участники встречи высоко оценили её результаты и договорились провести вторые консультации в рамках упомянутого диалога в следующем году, по возможности в очном формате, если позволит эпидемическая ситуация. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ходе министерской встречи Россия — АСЕАН утверждена программа сотрудничества до 2025 года.