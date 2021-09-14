На министерской встрече Россия — АСЕАН утверждена программа сотрудничества до 2025 года
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«В рамках министерской встречи Россия — АСЕАН утверждены дорожная карта торгово-инвестиционного сотрудничества и рабочая программа по её выполнению, которые создают фундамент для дальнейшего взаимодействия и реализации совместных экономических проектов на пятилетний период», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Россию на встрече представлял заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.
В июле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия ассоциации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).