На министерской встрече Россия — АСЕАН утверждена программа сотрудничества до 2025 года

В ходе министерской встречи Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) утверждена программа сотрудничества до 2025 года. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.

«В рамках министерской встречи Россия — АСЕАН утверждены дорожная карта торгово-инвестиционного сотрудничества и рабочая программа по её выполнению, которые создают фундамент для дальнейшего взаимодействия и реализации совместных экономических проектов на пятилетний период», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россию на встрече представлял заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.

В июле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия ассоциации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).