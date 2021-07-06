Лавров заявил о необходимости нарастить сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН

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Дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о необходимости нарастить сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН
  • Reuters

«Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно повлияли на показатели нашего товарооборота с «десяткой». Однако в 2021 г. вновь наметилась тенденция к его росту», — заявил Лавров.

По его словам, в Москве исходят из того, что дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с ЕАЭС.

«Уже два асеановских государства — Вьетнам и Сингапур — подписали соглашения с ЕАЭС о свободной торговле. Соответствующую работу начала и Индонезия», — уточнил российский министр.

Ранее пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что 28 июня состоятся первые консультации российской стороны с представителями стран АСЕАН.

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