В Совбезе рассказали о консультациях России и стран АСЕАН
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- РИА Новости
«28 июня в режиме видеоконференции состоятся первые консультации высоких представителей России и государств — членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что российскую сторону будет представлять секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на полноформатный и всесторонний диалог с США по теме кибербезопасности.