В Совбезе рассказали о консультациях России и стран АСЕАН

Пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что 28 июня состоятся первые консультации российской стороны с представителями стран АСЕАН.

«28 июня в режиме видеоконференции состоятся первые консультации высоких представителей России и государств — членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что российскую сторону будет представлять секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на полноформатный и всесторонний диалог с США по теме кибербезопасности.