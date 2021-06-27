В Совбезе рассказали о консультациях России и стран АСЕАН

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Пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что 28 июня состоятся первые консультации российской стороны с представителями стран АСЕАН.
В Совбезе рассказали о консультациях России и стран АСЕАН
  • © Антон Новодережкин
  • РИА Новости

«28 июня в режиме видеоконференции состоятся первые консультации высоких представителей России и государств — членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что российскую сторону будет представлять секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на полноформатный и всесторонний диалог с США по теме кибербезопасности.

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