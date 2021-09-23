Лавров встретился с главой МИД Японии

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На полях 76-й сессии Генассамблеи ООН состоялась беседа главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров встретился с главой МИД Японии
  • Reuters

Отмечается, что «в ходе беседы был проведён обмен мнениями по актуальным вопросам российско-японских отношений».

«Министры обсудили перспективы реализации договорённости лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на полях ГА ООН состоялась встреча Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе Катакорой.

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