Лавров встретился с главой МИД Японии
- Reuters
Отмечается, что «в ходе беседы был проведён обмен мнениями по актуальным вопросам российско-японских отношений».
«Министры обсудили перспективы реализации договорённости лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на полях ГА ООН состоялась встреча Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе Катакорой.