Лавров встретился с главой МИД Японии

На полях 76-й сессии Генассамблеи ООН состоялась беседа главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе беседы был проведён обмен мнениями по актуальным вопросам российско-японских отношений».

«Министры обсудили перспективы реализации договорённости лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на полях ГА ООН состоялась встреча Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе Катакорой.