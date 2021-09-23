Еврокомиссия подала иск против Польши
- Reuters
«ЕК решила сегодня подать иск в Суд ЕС против Польши из-за нарушения права ЕС, гарантирующего независимость национального регулятора в сфере телекоммуникаций», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
По её данным, правительство Польши сначала изменило соответствующий закон, а в мае 2020 года досрочно отправило в отставку главу Управления электронных коммуникаций (UKE), который должен был находиться на посту до сентября 2021 года. В Еврокомиссии отмечают, что это нарушает установленные в ЕС правила.
В ЕК напомнили, что независимость медиарегулятора является главным принципом в правилах ЕС в сфере телекоммуникаций.
Ранее еврокомиссар рассказал о призывах в ЕС пересмотреть отношения с США.