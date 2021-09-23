Еврокомиссия подала иск против Польши

Европейская комиссия подала иск в Суд Европейского союза против Польши. Иск связан с нарушением европейского права, которое, по данным ЕК, Варшава допустила в отношении польского медиарегулятора.

«ЕК решила сегодня подать иск в Суд ЕС против Польши из-за нарушения права ЕС, гарантирующего независимость национального регулятора в сфере телекоммуникаций», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

По её данным, правительство Польши сначала изменило соответствующий закон, а в мае 2020 года досрочно отправило в отставку главу Управления электронных коммуникаций (UKE), который должен был находиться на посту до сентября 2021 года. В Еврокомиссии отмечают, что это нарушает установленные в ЕС правила.

В ЕК напомнили, что независимость медиарегулятора является главным принципом в правилах ЕС в сфере телекоммуникаций.

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