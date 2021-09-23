Еврокомиссия подала иск против Польши

Короткая ссылка
Европейская комиссия подала иск в Суд Европейского союза против Польши. Иск связан с нарушением европейского права, которое, по данным ЕК, Варшава допустила в отношении польского медиарегулятора.
Еврокомиссия подала иск против Польши
  • Reuters

«ЕК решила сегодня подать иск в Суд ЕС против Польши из-за нарушения права ЕС, гарантирующего независимость национального регулятора в сфере телекоммуникаций», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

По её данным, правительство Польши сначала изменило соответствующий закон, а в мае 2020 года досрочно отправило в отставку главу Управления электронных коммуникаций (UKE), который должен был находиться на посту до сентября 2021 года. В Еврокомиссии отмечают, что это нарушает установленные в ЕС правила.

В ЕК напомнили, что независимость медиарегулятора является главным принципом в правилах ЕС в сфере телекоммуникаций.

Ранее еврокомиссар рассказал о призывах в ЕС пересмотреть отношения с США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить