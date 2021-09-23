Лавров провёл встречу с председателем 76-й сессии ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «состоялось обстоятельное обсуждение различных аспектов деятельности Генассамблеи, а также ряда сюжетов, рассматриваемых на

её «площадке».

«Отмечена важность выстраивания работы ГА вокруг объединительной повестки дня при учете интересов всех государств-членов, а также при строгом соблюдении принципа «разделения труда» между основными органами всемирной Организации», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что во время встречи «стороны также подтвердили обоюдную приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах, акцентировали необходимость неукоснительного следования целям и принципам её Устава».

«Министр выразил настрой России на всемерное содействие повышению эффективности и авторитета Генассамблеи», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на полях ГА ООН состоялась встреча Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе Катакорой.