Лавров провёл встречу с председателем 76-й сессии ГА ООН
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Отмечается, что «состоялось обстоятельное обсуждение различных аспектов деятельности Генассамблеи, а также ряда сюжетов, рассматриваемых на
её «площадке».
«Отмечена важность выстраивания работы ГА вокруг объединительной повестки дня при учете интересов всех государств-членов, а также при строгом соблюдении принципа «разделения труда» между основными органами всемирной Организации», — говорится в сообщении.
В МИД заявили, что во время встречи «стороны также подтвердили обоюдную приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах, акцентировали необходимость неукоснительного следования целям и принципам её Устава».
«Министр выразил настрой России на всемерное содействие повышению эффективности и авторитета Генассамблеи», — добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что на полях ГА ООН состоялась встреча Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе Катакорой.