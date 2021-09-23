Захарова заявила об использовании Западом прежних методов в Афганистане

Короткая ссылка
Западные страны используют в Афганистане прежние методы вместо признания своих ошибок, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила об использовании Западом прежних методов в Афганистане
  • © МИД России

По её словам, пока многие страны начали выстраивать контакты с движением «Талибан»*, западные державы находятся в стадии «отрицания реальности».

«Иногда надо просто признать, что были неправы, и сделать, наконец, выводы из ошибок, а не раскладывать старые грабли в новых местах», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что афганцам не удалось привить «западные ценности» за 20 лет.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что вопрос о представительстве «Талибана» в ООН предстоит решать в соответствии с правилами всемирной организации.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить