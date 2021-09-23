Захарова заявила об использовании Западом прежних методов в Афганистане

Западные страны используют в Афганистане прежние методы вместо признания своих ошибок, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, пока многие страны начали выстраивать контакты с движением «Талибан»*, западные державы находятся в стадии «отрицания реальности».

«Иногда надо просто признать, что были неправы, и сделать, наконец, выводы из ошибок, а не раскладывать старые грабли в новых местах», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что афганцам не удалось привить «западные ценности» за 20 лет.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что вопрос о представительстве «Талибана» в ООН предстоит решать в соответствии с правилами всемирной организации.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.