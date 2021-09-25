США ищут подрядчика для сбора данных о «незаконной деятельности» России, Китая и КНДР

Департамент военно-воздушных сил США ищет подрядчика для сбора информации об «оборонной и незаконной деятельности» правительств Северной Кореи, Китая и России. Об этом говорится в информационном запросе, с которым ознакомился RT.

Согласно описанию информационного запроса, поставщик должен предоставить «уникальные и/или редкие обработанные данные, относящиеся к оборонной и незаконной деятельности правительств Северной Кореи, Китая и России». Информацию необходимо передать в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Согласно описанию работ, исполнитель также должен предоставить инструкции о методах сбора и расшифровки данных.

«Кроме того, поставщик услуг предоставит информацию об аналитических процессах и методологии, в том числе о ряде аналитических программ, включая, в частности, различные виды географических информационных систем, социальных сетей, средств статистического анализа, а также методов обработки естественного языка и машинного обучения, которые позволяют аналитикам извлекать информацию и смысл из неупорядоченных данных», — отмечают в военном ведомстве.

Таким образом правительство США планирует получить отсортированные данные, собранные со всего мира и относящиеся к судебной, корпоративной, морской, авиационной и торговой сферам, говорится в описании запроса.

Ранее Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), входящее в структуру Министерства обороны США, разместило заявку на предоставление данных о запасах нефти ведущих мировых стран-экспортёров, в том числе России.