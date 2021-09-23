Памфилова прокомментировала возможное введение санкций США против неё

Короткая ссылка
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала возможное введение санкций против неё Соединёнными Штатами.
Памфилова прокомментировала возможное введение санкций США против неё
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан, наших избирателей», — сказала она агентству Интерфакс.

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против российских бизнесменов, журналистов и политиков.

В список попали 35 россиян, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить