Памфилова прокомментировала возможное введение санкций США против неё
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- РИА Новости
«Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан, наших избирателей», — сказала она агентству Интерфакс.
Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против российских бизнесменов, журналистов и политиков.
В список попали 35 россиян, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.