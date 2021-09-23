Памфилова прокомментировала возможное введение санкций США против неё

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала возможное введение санкций против неё Соединёнными Штатами.

«Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан, наших избирателей», — сказала она агентству Интерфакс.

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против российских бизнесменов, журналистов и политиков.

В список попали 35 россиян, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.