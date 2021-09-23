Салливан обсудил с представителем Турции взаимодействие по Афганистану

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном взаимодействие по Афганистану, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Закавказье.

Об этом сообщается в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Отмечается, что Салливан выразил признательность за совместную работу в Афганистане и подчеркнул важность продолжения сотрудничества там, особенно в отношении усилий по обеспечению постоянного потока гуманитарной помощи нуждающимся афганцам. 

«Они обсудили общие усилия по решению глобальных проблем, включая пандемию коронавируса и угрозу изменения климата», — сказано в заявлении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о событиях на Ближнем Востоке и Закавказье. Также они отметили важность продолжения диалога для улучшения двусторонних отношений между США и Турцией.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США Марк Милли и начальник Генерального штаба ВС Турции Яшар Гюлер провели переговоры, в рамках которых обсудили вывод сил из Афганистана и борьбу с терроризмом.

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