Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Афганистане

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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США Марк Милли и начальник Генерального штаба ВС Турции Яшар Гюлер провели переговоры, в рамках которых обсудили вывод сил из Афганистана и борьбу с терроризмом.
Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Афганистане
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

Отмечается, что Милли и Гюлер обсудили ряд вопросов по безопасности, а также «вывод сил из Афганистана, безопасность в республике и контртеррористические операции».

Также стороны поговорили о возможностях предотвращения гуманитарного кризиса в стране.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин и его итальянский коллега Лоренцо Гуэрини в рамках переговоров обсудили ситуацию в Афганистане.

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