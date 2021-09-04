Главы оборонных ведомств США и Италии обсудили Афганистан

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Глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин в рамках переговоров со своим итальянской коллегой Лоренцо Гуэрини обсудили ситуацию в Афганистана.
Главы оборонных ведомств США и Италии обсудили Афганистан
  • Reuters
  • © Stringer/File Photo

«Министр обороны США поблагодарил министра обороны Италии за помощь его страны в эвакуации из Афганистана», — сообщает пресс-служба Минобороны США.

В ходе встречи стороны также поговорили о якобы имеющихся «угрозах со стороны России», а также о «наращивании взаимодействия с Китаем, и стратегиям на Ближнем Востоке».

«Мы продолжим консультироваться с Италией и  другими нашими союзниками относительно дальнейших действий в Афганистане», — заключил Остин.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили события в Афганистане.

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