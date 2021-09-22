Аналитик Подберёзкин усомнился в пересмотре стратегической концепции НАТО

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что партнёры Франции по НАТО согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса.

«Я не думаю, что за этим замечанием, намерением стоят какие-то реальные возможности. У НАТО стратегия на 90% предопределяется стратегией США. Здесь сомнения быть не должно», — отметил он.

По словам эксперта, страны НАТО, даже такие крупные, как Франция и Германия, отличаются тем, что у них «ограниченный суверенитет».

«У них нет полного суверенитета, в том числе в военно-политических вопросах. Военно-технические возможности НАТО определяются военно-техническими возможностями США. То, что было продекларировано французским министром обороны, означает только одно: что там раздражены и заявляют о том, что готовы о чём-то поговорить. Но за этим разговором ничего в реальности сделано не будет», — заключил Подберёзкин.

Ранее французский министр обороны Флоранс Парли во время заседания сената страны заявила о том, что партнёры Франции по НАТО по инициативе Парижа и Берлина согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса.