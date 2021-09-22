Аналитик Подберёзкин усомнился в пересмотре стратегической концепции НАТО

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что партнёры Франции по НАТО согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса.
Аналитик Подберёзкин усомнился в пересмотре стратегической концепции НАТО
  • Reuters

«Я не думаю, что за этим замечанием, намерением стоят какие-то реальные возможности. У НАТО стратегия на 90% предопределяется стратегией США. Здесь сомнения быть не должно», — отметил он.

По словам эксперта, страны НАТО, даже такие крупные, как Франция и Германия, отличаются тем, что у них «ограниченный суверенитет».

«У них нет полного суверенитета, в том числе в военно-политических вопросах. Военно-технические возможности НАТО определяются военно-техническими возможностями США. То, что было продекларировано французским министром обороны, означает только одно: что там раздражены и заявляют о том, что готовы о чём-то поговорить. Но за этим разговором ничего в реальности сделано не будет», — заключил Подберёзкин.

Ранее французский министр обороны Флоранс Парли во время заседания сената страны заявила о том, что партнёры Франции по НАТО по инициативе Парижа и Берлина согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить