Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии
- РИА Новости
«В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности», — сообщили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли проводят в Финляндии встречи с президентом страны Саули Ниинистё и командующим вооружёнными силами страны.
Герасимов и Милли в ходе двухсторонней встречи в Финляндии обсудили вопросы снижения рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.