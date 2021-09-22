Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с президентом Финляндии Саули Ниинистё и главнокомандующим ВС страны Тимо Кивиненом.

«В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности», — сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли проводят в Финляндии встречи с президентом страны Саули Ниинистё и командующим вооружёнными силами страны.

Герасимов и Милли в ходе двухсторонней встречи в Финляндии обсудили вопросы снижения рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.