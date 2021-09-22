Военачальники России и США встретятся с президентом Финляндии

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли проводят в Финляндии встречи с президентом страны Саули Ниинистё и командующим вооружёнными силами страны.

«Военачальники России и США проведут (двустороннюю) встречу в Финляндии. Стороны встретятся также с президентом Финляндии и командующим вооружёнными силами (Тимо Кивиненом)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы финских вооружённых сил.

Отмечается, что «представители Финляндии не участвовали во встрече (между Россией и США)», но власти страны предложили условия для её проведения.

Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в ходе встречи в районе Хельсинки обсудили вопросы снижения рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.