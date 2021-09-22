При стрельбе в Кентукки один подросток погиб и двое пострадали

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В результате стрельбы на автобусной остановке в городе Луисвилл (штат Кентукки, США) по меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения.
При стрельбе в Кентукки один подросток погиб и двое пострадали
  • globallookpress.com

Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, инцидент произошёл на остановке, где ученики местной школы ожидали автобуса.

Как сообщили в полиции, стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля. В результате два школьника получили огнестрельные ранения, ещё один — травмы и отказался от медицинской помощи.

Двух подростков увезли в больницу, один из них умер по дороге в госпиталь.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на юго-востоке Вашингтона пострадали пять человек.

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