При стрельбе в Кентукки один подросток погиб и двое пострадали

В результате стрельбы на автобусной остановке в городе Луисвилл (штат Кентукки, США) по меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, инцидент произошёл на остановке, где ученики местной школы ожидали автобуса.

Как сообщили в полиции, стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля. В результате два школьника получили огнестрельные ранения, ещё один — травмы и отказался от медицинской помощи.

Двух подростков увезли в больницу, один из них умер по дороге в госпиталь.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на юго-востоке Вашингтона пострадали пять человек.