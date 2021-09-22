При стрельбе в Кентукки один подросток погиб и двое пострадали
- globallookpress.com
Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, инцидент произошёл на остановке, где ученики местной школы ожидали автобуса.
Как сообщили в полиции, стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля. В результате два школьника получили огнестрельные ранения, ещё один — травмы и отказался от медицинской помощи.
Двух подростков увезли в больницу, один из них умер по дороге в госпиталь.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на юго-востоке Вашингтона пострадали пять человек.