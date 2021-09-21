В результате стрельбы на юго-востоке Вашингтона пострадали пять человек
- Reuters
Об этом со ссылкой на руководителя управления полиции столичного округа Колумбия Роберта Конти сообщает на своём сайте газета The Washington Post.
Инцидент произошёл перед круглосуточным магазином в торговом центре на Алабама-авеню.
Трое пострадавших были доставлены в госпиталь, оставшиеся двое, включая подростка, обратились за медицинской помощью самостоятельно.
5 сентября в Вашингтоне в результате стрельбы на северо-западе города погибли три человека, ещё трое получили ранения.