В результате стрельбы на юго-востоке Вашингтона пострадали пять человек

Пять человек, включая 13-летнего подростка, пострадали в результате стрельбы на юго-востоке Вашингтона.

Об этом со ссылкой на руководителя управления полиции столичного округа Колумбия Роберта Конти сообщает на своём сайте газета The Washington Post.

Инцидент произошёл перед круглосуточным магазином в торговом центре на Алабама-авеню.

Трое пострадавших были доставлены в госпиталь, оставшиеся двое, включая подростка, обратились за медицинской помощью самостоятельно.

5 сентября в Вашингтоне в результате стрельбы на северо-западе города погибли три человека, ещё трое получили ранения.