Три человека погибли в результате стрельбы в Вашингтоне

На северо-западе Вашингтона в результате стрельбы погибли три человека, ещё трое получили ранения. Об этом сообщил руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти.

«В результате стрельбы погибли три человека. Ещё трое госпитализированы с не угрожающими их жизням ранениями», — цитирует Конти ТАСС.

Как отмечается, неизвестные молодые люди вышли из автомобиля, открыли стрельбу по прохожим, а затем скрылись.

Конти подчеркнул, что за информацию о преступниках объявлена награда в размере $75 тыс.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе нападавший, погибли и ещё один пострадал в результате стрельбы и поджогов в американском округе Бентон.