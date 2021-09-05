Три человека погибли в результате стрельбы в Вашингтоне

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На северо-западе Вашингтона в результате стрельбы погибли три человека, ещё трое получили ранения. Об этом сообщил руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти.

«В результате стрельбы погибли три человека. Ещё трое госпитализированы с не угрожающими их жизням ранениями», — цитирует Конти ТАСС.

Как отмечается, неизвестные молодые люди вышли из автомобиля, открыли стрельбу по прохожим, а затем скрылись. 

Конти подчеркнул, что за информацию о преступниках объявлена награда в размере $75 тыс.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе нападавший, погибли и ещё один пострадал в результате стрельбы и поджогов в американском округе Бентон.

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