Три человека погибли в результате стрельбы в Вашингтоне
«В результате стрельбы погибли три человека. Ещё трое госпитализированы с не угрожающими их жизням ранениями», — цитирует Конти ТАСС.
Как отмечается, неизвестные молодые люди вышли из автомобиля, открыли стрельбу по прохожим, а затем скрылись.
Конти подчеркнул, что за информацию о преступниках объявлена награда в размере $75 тыс.
Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе нападавший, погибли и ещё один пострадал в результате стрельбы и поджогов в американском округе Бентон.