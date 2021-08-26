Четыре человека погибли в результате поджогов и стрельбы в США

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Четыре человека, в том числе нападавший, погибли, ещё один пострадал в результате стрельбы и поджогов в американском округе Бентон в Вашингтоне.
Четыре человека погибли в результате поджогов и стрельбы в США
  • © Global Look Press

Об этом сообщает KEPR-TV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступили сообщения о стрельбе и нескольких поджогах. Когда на место происшествия прибыли полицейские, то обнаружили два горящих дома и мужчину с огнестрельными ранениями.

Позднее, когда пожар в одном из домов потушили, там обнаружили тело. Также внутри другого дома позже были найдены ещё двое погибших.

Через некоторое время полицейские нашли грузовик подозреваемого в поджогах и стрельбе. Из автомобиля последовали выстрелы, полицейские открыли стрельбу в ответ. Затем грузовик загорелся. Когда огонь потушили, внутри обгоревшей машины они обнаружили неопознанное тело.

Ранее сообщалось, что три сотрудника правоохранительных органов получили ранения в ходе перестрелки в американском штате Нью-Мексико.

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