В США трое полицейских пострадали в перестрелке

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Трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе перестрелки в американском штате Нью-Мексико.
В США трое полицейских пострадали в перестрелке
  • Reuters

«Полицейские в Альбукерке (штат Нью-Мексико. — RT) ранены в перестрелке после реагирования на вооружённое ограбление», — информирует телеканал ABC News со ссылкой на сообщение начальника полицейского управления города Гарольда Медина.

Отмечается, что один сотрудник был ранен в грудь и сейчас находится в критическом состоянии, второго ранили в руку. Им обоим потребовалась операция. Третий полицейский пострадал от осколков.

Один подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у здания Пентагона в Вашингтоне пострадали несколько человек.

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