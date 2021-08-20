В США трое полицейских пострадали в перестрелке

Трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе перестрелки в американском штате Нью-Мексико.

«Полицейские в Альбукерке (штат Нью-Мексико. — RT) ранены в перестрелке после реагирования на вооружённое ограбление», — информирует телеканал ABC News со ссылкой на сообщение начальника полицейского управления города Гарольда Медина.

Отмечается, что один сотрудник был ранен в грудь и сейчас находится в критическом состоянии, второго ранили в руку. Им обоим потребовалась операция. Третий полицейский пострадал от осколков.

Один подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у здания Пентагона в Вашингтоне пострадали несколько человек.