Минобороны Франции не считает целесообразным покидать НАТО
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«Какие выводы мы можем сделать? Следует ли хлопнуть дверью НАТО? Я так не думаю», — сказала министр, её слова приводит Public Senat.
Парли напомнила, что НАТО — это «коллективная защита Европы», а Соединённые Штаты «играют роль».
«Но Франция также играет свою роль», — подчеркнула она.
Ранее Парли рассказала, что партнёры Франции по НАТО по инициативе Парижа и Берлина согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса.