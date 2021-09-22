Минобороны Франции не считает целесообразным покидать НАТО

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Министерство обороны Франции не считает целесообразным выход страны из НАТО, заявила во время выступления в сенате глава ведомства Флоранс Парли.
Минобороны Франции не считает целесообразным покидать НАТО
  • © AP Photo/Michel Euler

«Какие выводы мы можем сделать? Следует ли хлопнуть дверью НАТО? Я так не думаю», — сказала министр, её слова приводит Public Senat.

Парли напомнила, что НАТО — это «коллективная защита Европы», а Соединённые Штаты «играют роль».

«Но Франция также играет свою роль», — подчеркнула она.

Ранее Парли рассказала, что партнёры Франции по НАТО по инициативе Парижа и Берлина согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса.

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