МИД России: отказ США выдать визу Слуцкому на ГА ООН не останется без реакции

США манипулируют визами для давления на другие страны, самовольно определяя, представителям каких государств дозволено участвовать в мероприятиях ООН, а кому доступ туда закрыт, заявили в МИД России. Там подчеркнули, что отказ Вашингтона выдать визу депутату Леониду Слуцкому, который состоит в российской делегации на 76-й сессии ГА ООН, не останется без должной реакции.

«Власти США, следуя теперь уже многолетней и вполне преднамеренной линии, продолжают чинить препятствия в оформлении виз российским представителям, направляющимся на мероприятия ооновской штаб-квартиры в Нью-Йорке», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В МИД напомнили, что по Соглашению о размещении штаб-квартиры ООН на американской территории Вашингтон взял на себя обязательства «обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств».

«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры всемирной организации... Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции», — заявили в ведомстве.

21 сентября председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что он единственный из российской делегации пока не получил визу США для участия в Генассамблее ООН, а причины задержки американское посольство «не объясняет».