Слуцкий заявил, что не получил визу для поездки на ГА ООН в США

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что он единственный из российской делегации пока не получил визу США для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Слуцкий заявил, что не получил визу для поездки на ГА ООН в США
  • РИА Новости

«Я единственный из всей делегации России на данный момент не получил визу», — цитирует ТАСС Слуцкого.

По его словам, «вероятность того, что её дадут непосредственно перед вылетом, крайне мала».

Он добавил, что «причины задержки посольство США не объясняет».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что не все члены российской делегации получили визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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