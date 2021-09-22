Власти Австралии пообещали открыть границы к концу года

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Министр туризма Австралии Дэн Техан заявил, что власти рассчитывают открыть границы страны, полностью закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, к концу 2021 года.
Власти Австралии пообещали открыть границы к концу года
  • Reuters

«Я сочувствую австралийцам, которым в этом году было отказано в возможности поехать за границу», — приводит CNN слова министра.

Он отметил, что вакцинация в Австралии должна продолжаться в соответствии с национальным планом — в таком случае граница будет открыта не позднее Рождества.

Ранее Тэхан заявлял, что для открытия границ необходимо добиться не менее 80% вакцинированных внутри страны. В настоящее время двумя дозами вакцины в Австралии привито 48,5% населения.

Предполагается, что с открытием границ Австралия разрешит доступ полностью вакцинированным иностранным туристам.

Накануне стало известно, что Аргентина, закрытая для нерезидентов с начала пандемии коронавируса в 2020 году, начнёт постепенное открытие границ для иностранцев с октября текущего года.

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