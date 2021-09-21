Аргентина начнёт постепенное открытие границ для иностранцев

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Аргентина, чьи границы закрыты для нерезидентов с начала пандемии коронавируса в 2020 году, начнёт постепенное открытие границ для иностранцев, начиная с октября текущего года.
Аргентина начнёт постепенное открытие границ для иностранцев
  • Pixabay

Об этом рассказала министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти, сообщает La Nacion.

«В рамках совместной работы с транспортными компаниями, миграционной службой и национальным агентством гражданской авиации (обсуждали) постепенное открытие границ… Планируем отменить карантин для аргентинцев, резидентов и иностранцев, приезжающих по работе, с 1 октября планируется разрешить въезд иностранцев из соседних стран без необходимости проходить карантин, а также постепенное открытие наземных границ», — заявила она.

Отмечается, что открытие границ для туристов из всех стран станет доступным с 1 ноября.

Предполагается, что для въезда потребуется полный курс вакцинации, а также ПЦР-тест, по прибытию в страну через несколько дней потребуется сделать повторный тест.

Ранее сообщалось, что число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине превышает 5 млн 239 тыс. случаев.

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