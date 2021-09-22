В Мельбурне 200 человек арестовали за участие в протестах против локдауна
- Reuters
Об этом сообщает 9News.
У военного мемориала Мельбурна собралось около 1 тыс. протестующих против локдаунов и требований обязательной вакцинации для строителей.
Около 300 человек получили штрафы за нарушение режима ограничений, требующего оставаться дома.
18 сентября австралийская полиция задержала более 260 человек в ходе демонстраций против санитарных ограничений, вводимых из-за коронавируса в Сиднее и Мельбурне.