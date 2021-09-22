Лидер общины хазарейцев назвал условие возобновления борьбы в Афганистане

Представители хазарейской общины в Афганистане возобновят вооружённую борьбу с движением «Талибан»*, если оно не выполнит обещания, заявил бывший вице-президент Афганистана Мохаммад Карим Халили.

«На сегодняшний день мы увидели их [талибов] временный кабинет министров, который никак не является инклюзивным. Продолжение этого процесса неприемлемо для других [политических] сил и этнических групп», — цитирует ТАСС Халили.

По его словам, несомненно то, что такая ситуация будет невыносимой для таджиков и узбеков и они вместе с хазарейцами возобновят борьбу.

В то же время он выразил надежду, что талибы не будут навязывать свою волю всему населению под давлением мирового сообщества.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден пришли к соглашению, что признание движения «Талибан» не должно быть безусловным.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.