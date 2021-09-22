В Польше рассказали о защите границы с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда высказался на тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

По его словам, белорусские власти привозят в страну мигрантов с Ближнего Востока и заставляют пересекать границы.

«Мы не отступим в этом кризисе, потому что мы не согласны на инструментальный подход к мигрантам, на использование их сложного положения в качестве инструмента действий, направленных против безопасности наших границ, границ, которые мы обязаны защищать, в том числе как страна ЕС», — приводит ТАСС слова Дуды.

Ранее управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали расследовать случаи смерти беженцев и мигрантов в районе границы между Польшей и Белоруссией.