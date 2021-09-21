Небензя: обсуждать возвращение Крыма Украине в рамках Генассамблеи ООН бесполезно

Постпред России при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что обсуждать возвращение Крыма Украине в рамках Генассамблеи ООН бесполезно.

«С Донбассом надо разобраться внутри страны, а Крым обсуждать бесполезно», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он прокомментировал темы, которые украинская делегация собирается поднять во время ассамблеи.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.