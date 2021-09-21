Небензя: обсуждать возвращение Крыма Украине в рамках Генассамблеи ООН бесполезно

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что обсуждать возвращение Крыма Украине в рамках Генассамблеи ООН бесполезно.
Небензя: обсуждать возвращение Крыма Украине в рамках Генассамблеи ООН бесполезно
  • Reuters

«С Донбассом надо разобраться внутри страны, а Крым обсуждать бесполезно», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он прокомментировал темы, которые украинская делегация собирается поднять во время ассамблеи.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить