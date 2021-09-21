Болсонару призвал инвестировать в зелёную экономику Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время выступления на открытии внешнеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал иностранцев инвестировать в бразильскую зелёную экономику.

«Будущее зелёного рынка труда находится в Бразилии», — цитирует его ТАСС.

Говоря о конкретных отраслях для инвестирования, он предложил иностранцам вкладывать деньги в «возобновляемую энергетику, экологичное сельское хозяйство, низкоуглеродную промышленность, водоснабжение и водоотведение, переработку отходов и туризм».

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости стимулирования российских компаний, чтобы они переходили на зелёные технологии.