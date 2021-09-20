Белоусов высказался о стимулировании бизнеса в России для его перехода на зелёные технологии
- РИА Новости
Как отмечает ТАСС, он заявил, что необходимо «настроить регуляторику, системы мер поддержки и налоговых стимулов»
«Необходимо стимулировать компании к модернизации, переходу на зелёные технологии, сокращению выбросов», — цитирует его ТАСС.
Ранее oilcapital.ru писал, что руководитель департамента продаж компании «Идемитсу Лубрикантс Рус» Дмитрий Парфёнов прокомментировал стратегии по зелёной энергетике в России.