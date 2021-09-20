Белоусов высказался о стимулировании бизнеса в России для его перехода на зелёные технологии

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Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости стимулирования российских компаний, чтобы они переходили на зелёные технологии.
Белоусов высказался о стимулировании бизнеса в России для его перехода на зелёные технологии
  • РИА Новости

Как отмечает ТАСС, он заявил, что необходимо «настроить регуляторику, системы мер поддержки и налоговых стимулов»

«Необходимо стимулировать компании к модернизации, переходу на зелёные технологии, сокращению выбросов», — цитирует его ТАСС.

Ранее oilcapital.ru писал, что руководитель департамента продаж компании «Идемитсу Лубрикантс Рус» Дмитрий Парфёнов прокомментировал стратегии по зелёной энергетике в России.

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