Американист Рогулёв объяснил заявление Байдена о новой холодной войне

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Анастасия Румянцева
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Джо Байдена о том, что Соединённые Штаты не стремятся развязывать новую холодную войну.
Американист Рогулёв объяснил заявление Байдена о новой холодной войне
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«Это риторика, сказать можно всё что угодно. Поскольку сейчас США в чём только ни обвиняют, наверное, ему хотелось произнести что-то позитивное. В мире нарастает противостояние, которое сами США инспирируют, — противостояние с Россией и с Китаем. Они (США. — RT) неоднократно об этом говорили, в том числе сам Байден», — пояснил Рогулёв.

Эксперт отметил, что американский лидер сделал подобное заявление для того, чтобы представить США «в более выгодном свете». 

«Что это — попытка переложить с больной головы на здоровую? Это Китай стремится обострить (отношения. — RT) или Россия? Так что это типичное публичное заявление на широкую аудиторию, которое призвано представить США в более позитивном, более выгодном свете», — заключил собеседник RT. 

Ранее Байден, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Соединённые Штаты не стремятся развязывать новую холодную войну.

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