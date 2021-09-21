Лавров обсудил с послами ЕС Украину

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главами дипмиссий стран — членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России Маркусом Эдерером и напомнил о необходимости выполнения Киевом минских соглашений.
Лавров обсудил с послами ЕС Украину
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«Рассмотрены актуальные международные вопросы с упором на ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и Мали, обстановку на постсоветском пространстве (в том числе в нагорнокарабахском урегулировании), состояние стратегической стабильности в Европе и возможности сотрудничества в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также состоялся обмен мнениями по отношениям Россия — ЕС», — говорится в сообщении МИД России.

Лавров на встрече обратил внимание на настоятельную необходимость выполнения Киевом минских соглашений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, но при этом не оказывают влияния на Украину в вопросе Минских соглашений.

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