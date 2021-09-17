Кремль: США могут повлиять на Киев по вопросу Минских соглашений

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, но при этом не оказывают влияния на Украину в вопросе Минских соглашений.
Кремль: США могут повлиять на Киев по вопросу Минских соглашений
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», — заявил Песков.

Также он отметил, что Кремль согласен с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, которая ранее назвала ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Абсолютно», — сказал Песков.

По его словам, для этого нужно побудить Киев выполнять Минские соглашения.

Ранее Песков заявил, что вопрос о выполнении Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. 

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