Кремль: США могут повлиять на Киев по вопросу Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, но при этом не оказывают влияния на Украину в вопросе Минских соглашений.

«Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», — заявил Песков.

Также он отметил, что Кремль согласен с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, которая ранее назвала ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Абсолютно», — сказал Песков.

По его словам, для этого нужно побудить Киев выполнять Минские соглашения.

Ранее Песков заявил, что вопрос о выполнении Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.