В Кремле назвали голословным заявление ЕСПЧ по делу Литвиненко

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Москва считает голословным заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле назвали голословным заявление ЕСПЧ по делу Литвиненко
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счёт. До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно», — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что Кремль не готов прислушиваться к таким решениям.

Ранее ЕСПЧ назвал Россию «ответственной» за смерть Литвиненко и обязал выплатить его вдове Марии Картер €100 тыс. в качестве компенсации.

Экс-сотрудник ФСБ, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года, вскоре после получения британского гражданства. По оценкам специалистов британского Агентства по охране здоровья, в организме Литвиненко обнаружили значительное количество радиоактивного полония-210.

Москва неоднократно призывала Лондон раскрыть результаты расследований по делам о смерти россиян, включая Литвиненко, и отмечала вброс бездоказательных обвинений в том, что российские спецслужбы якобы применяли отравляющие вещества.

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