ЕСПЧ обязал Россию выплатить €100 тысяч компенсации вдове Литвиненко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию «ответственной» за смерть бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и постановил, что российская сторона должна выплатить его вдове Марии Картер €100 тыс. в качестве компенсации.

В частности, суд считает, что «российские власти не провели эффективное внутреннее расследование, которое способно привести к установлению фактов, выявлению и наказанию виновных в убийстве».

«Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителю €100 тыс. в качестве компенсации морального ущерба и возместить судебные издержки в размере €22,5 тыс.», — говорится в решении.

Экс-сотрудник ФСБ Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года, вскоре после получения британского гражданства. По оценкам специалистов британского Агентства по охране здоровья, в организме Литвиненко обнаружили значительное количество радиоактивного полония-210.

Москва неоднократно призывала Лондон раскрыть результаты расследований по делам о смерти россиян, включая Литвиненко, и отмечала вброс бездоказательных обвинений в том, что российские спецслужбы якобы применяли отравляющие вещества.