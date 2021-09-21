Патрушев: ситуация в Афганистане подтвердила, что для Вашингтона в мире нет друзей

Ситуация в Афганистане подтвердила, что для Вашингтона в мире нет друзей, а есть только эгоистичные интересы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«По сути, Афганистан стал лакмусовой бумагой, ещё раз подтвердившей, что для Вашингтона в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы. Потратив триллионы долларов на военные операции, США и их союзники всюду оставляли за собой хаос и разрушения. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, теперь Украина, а ещё ранее Югославия, десятки азиатских, африканских, латиноамериканских государств — всё это примеры разрушительной американской стратегии глобального доминирования», — заявил он в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, там, где США не могут достичь своих целей открытой военной интервенцией, они агрессивно вмешивается во внутренние дела суверенных государств.

«Неугодные страны Вашингтон пытается изолировать от внешнего мира, отрезать даже от поставок им элементарных средств выживания. Посмотрите на Венесуэлу или, например, на Кубу, где этим летом обострилась обстановка», — напомнил Патрушев.

При этом в каждом законопроекте Вашингтон «цинично называет Россию, Китай, Иран» и ряд других государств «плохими» странами и «нарушителями порядка, реваншистами, злонамеренными игроками», подчеркнул он.

Также секретарь Совета безопасности России рассказал, что Соединённые Штаты не заинтересованы в самостоятельности европейских государств, поэтому пытаются создавать в рамках Евросоюза выгодные им локальные форматы.