Патрушев: США не заинтересованы в самостоятельности государств Европы

Соединённые Штаты не заинтересованы в самостоятельности европейских государств, поэтому пытаются создавать в рамках Евросоюза выгодные им локальные форматы, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Такое мнение он выразил в интервью «Аргументам и фактам».

Патрушев привёл в пример «Инициативу трёх морей», консолидирующую страны Восточной Европы.

«Её преподносят как конструктивный интеграционный формат, но на самом деле речь идёт о новом антироссийском объединении государств. Фактически это возрождение идеи столетней давности о создании вдоль западной границы нашей страны так называемого санитарного кордона», — рассказал Патрушев.

В июле российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада пытаются создать вокруг России пояс нестабильности за счёт её ближайших соседей, в том числе Белоруссии, Украины и Молдавии.